Ünlüler obeziteye savaş açtı

Türkiye'de çocuk obez sayısındaki artışa dikkat çekmek için sanatçılar, futbolcular ve iş adamları milli seferberlik başlattı.

Türkiye'de çocuk obez sayısındaki artışa dikkat çekmek için sanatçılar, futbolcular ve iş adamları milli seferberlik başlattı.

Ahmet Çalık, Altay, Aslıhan Güner Kılıç, Aşkım Kapışmak, Ayşegül Akdemir, Burak Yılmaz, Cansu Kurtçu, Cenk Gönen, Ceyhun Yılmaz, Emel Yıldırım, Emine Ün, Elif Güvendik, Emre Çolak, Fettah Can, Gökhan Töre, Hasan Yalnızoğlu, İpek Açar, İpek Tanrıyar, Karsu, Kutsi, Mehmet Topal, Mert Kılıç, Metin Özülkü, Nuri Şahin, Özge Borak, Semih Kaya, Tümer Metin, Wilma Elles, Yasin Öztekin gibi ünlü isimler, çocukları paketli ve katkı maddeli ürünler yerine milli yiyeceklerimiz olan ceviz, badem, kuru kayısı, dut kurusu, pestil yemeye davet etti. Ünlüler, çektikleri videolarda çocuklara seslenerek, onlara sağlıklı beslenmeleri ve spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Ünlülerin videoları Türk Böbrek Vakfının internet sitesinde ve sosyal medyada yayınlanınca kısa sürede büyük ilgi gördü.



"MİLLİ YİYECEKLERİMİZE DÖNELİM"

Projeye destek vererek, çocuklarda sağlık bilincinin gelişmesine katkı sağlayan isimlere teşekkür eden Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Doğru beslenme ve hareketli yaşamın önemi çocukluk çağında hayat tarzı olarak edinilmedir. Aksi halde kısa vadede olmasa dahi uzun vadede ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır. Ebeveynler çoğu zaman çocuklarını fast food yiyecekler ve sağlıksız gıdalar ile ödüllendirme yoluna giderler. Öğrenme ve bilinçlenmeye en yatkın olunan çocukluk çağında bu gibi davranışlar son derece sakıncalıdır. Anadolu'nun zengin mutfağı ve yeme kültürüne geri dönerek, tencere yemeği, pekmez, süt ve güneşte kurutulmuş atıştırmalıklara yönelebiliriz" dedi.

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