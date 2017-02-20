Ünlü Yönetmen tutuklandı

Yönetmen Murat Erakalın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde reklam filmi çekerken gözaltına alındı. Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Erakalın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yönetmen Murat Erakalın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde reklam filmi çekerken gözaltına alındı. Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Erakalın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre, Yeşilçam'ın meşhur yönetmenlerinden Ülkü Erakalın'ın yönetmen oğlu Murat Erakalın hakkında, bir tanıdığının kredi kartı ile para çekip geri ödemeyerek güveni kötüye kullanma suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama kararı verildi. İnegöl'e bir otelin reklam filmi çekimi için gelen Murat Erakakalın, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat Erakalın adliyeye sevk edildi. Erakalın mahkemece tutuklandı. (Salih Bakıcı/İHA)
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