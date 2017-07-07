Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ünlü yapım şirketi iflas etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ünlü yapım şirketi iflas etti

Paramparça dizisiyle 2016 yılının 'yurt dışına ihracat şampiyonu' olan Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol'ün Türkiye organizasyonu iflas ettiğini duyurdu.

Paramparça dizisiyle 2016 yılının 'yurt dışına ihracat şampiyonu' olan Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol'ün Türkiye organizasyonu iflas ettiğini duyurdu.
Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol Shine'ın Türkiye organizasyonu iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemedikleri için başta Erkan Petekkaya, Ege Aydan, olmak üzere birçok oyuncu ve set çalışanı Endemol'ün Türkiye ofisi önünde eylem yapmıştı. Yapılan açıklamada, iflas başvurusunun 4 Temmuz günü yapıldığı bildirilirken, şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bağımsız finansal danışmanlar tarafından geçtiğimiz haftalarda yürütülen kapsamlı Endemol Shine Türkiye analizini tamamlamış bulunmaktayız. Telafi edilemez halde zarar eder bir hal alan ve son aylarda yalnızca Endemol Shine Grubundan gelen önemli miktarlardaki yatırımlarla ayakta tutulabilen yerel işletmeyi saran finansal zorlukların ve yapılan incelemelerden çıkan bulguların ışığında tüm seçenekler dikkatli bir biçimde değerlendirilmiştir. Alternatif bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaya rağmen, tüm alacaklıların menfaatleri dikkate alındığında an itibariyle uygun olan tek seçeneğin Türkiye'de iflas yoluna başvurmak olduğu açıkça anlaşılmıştır.
Bu adımları atmak zorunda olduğumuz için büyük üzüntü duymaktayız ve Türkiye'deki işletmenin çevresinde oluşan sorunların yerelde kişiler üzerinde yarattığı zorlukların tamamen bilincindeyiz. Etkilenen tüm kişiler üzerindeki finansal etkiyi en aza indirmek amacıyla Endemol Shine Türkiye'nin önemli alacaklılarıyla çalışmaya devam ediyoruz. İflas başvurusu 4 Temmuz 2017 Salı günü saat 10.56'da İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde (Esas No: 2017/615) yapılmıştır. Mahkemenin kararını takiben, alacaklılara olan borçları hukuka uygun ve basiretli bir şekilde yönetmeğe mezun, yerel uzmanlığa sahip idareciler bu sürece dahil olacaktır. Bu süreç Endemol Shine Türkiye'nin sahip olduğu yapımların halihazırda devam eden dağıtımından elde edilen gelirlerin tediyesini içererek, ödenmemiş borçların kapatılmasına katkıda bulunacaktır. Süreç hukukçular tarafından yönetilmekte olup daha fazla bilgi web sitemiz üzerinden önümüzdeki hafta paylaşılacaktır".
Endemol Medya Türkiye'de Şubat 2008'den bu yana faaliyet gösteriyordu. Endemol Medya'nın yapımları arasında Canlı Para, Benzemez Kimse Sana, Var Mısın Yok Musun, Eyvah Düşüyorum, Big Brother Türkiye gibi yarışma programlarının yanı sıra, Paramparça ve Kördüğüm gibi dizi film projeleri yer aldı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı
İHA muhabirlerinin gözünden 15 Temmuz Destanı'nın kareleri
Kafasına güvercin kondu
Trump'ın eli yine havada kaldı
Merkel G-20'ye gelen liderleri karşıladı
İstanbul'da eylem talimatı alan 29 DEAŞ'lı yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Euroleague'de yılın yöneticisi Fenerbahçe'den
Euroleague'de yılın yöneticisi Fenerbahçe'den
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı
3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı
İHA muhabirlerinin gözünden 15 Temmuz Destanı'nın kareleri
İHA muhabirlerinin gözünden 15 Temmuz Destanı'nın kareleri
Kafasına güvercin kondu
Kafasına güvercin kondu
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
Merkel G-20'ye gelen liderleri karşıladı
Merkel G-20'ye gelen liderleri karşıladı
İstanbul'da eylem talimatı alan 29 DEAŞ'lı yakalandı
İstanbul'da eylem talimatı alan 29 DEAŞ'lı yakalandı
Beyoğlu'nda inşaatı süren otelde iş kazası
Beyoğlu'nda inşaatı süren otelde iş kazası
BM Genel Sekreterinden Kıbrıs Konferansı açıklaması
BM Genel Sekreterinden Kıbrıs Konferansı açıklaması
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
Teodosic NBA'de
Teodosic NBA'de
Kelepçeyi bahane ederek hakim karşısına çıkmadı
Kelepçeyi bahane ederek hakim karşısına çıkmadı
İstanbul'a ulaştılar
İstanbul'a ulaştılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English