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Ünlü Sosyolog Şerif Mardin hayatını kaybetti
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Ünlü Sosyolog Şerif Mardin hayatını kaybetti

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü sosyolog Şerif Mardin, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. En son Şehir Üniversitesi'nde öğrencilerine ders veren Mardin, yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılıyı çalışmaya imza atması ile tanınıyor.

ŞERİF MARDİN KİMDİR?
Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. Lisans öğrenimini 1948 yılında Stanford Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde; Yüksek Lisansını 1950 yılında John Hopkins Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde ve Doktorası nı 1958 yılında Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamlayan Şerif Mardin, 1954-1956 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1957 yılında Hürriyet Partisi'nde genel sekreterlik görevini üstlendiği dönemde 1954-1966 yılları arasında yazılarının yayınlandığı ve dönemin en önemli dergilerinden biri olan Forum Dergisi'ndeki yazarlık faaliyetlerine başlamıştır (Kayalı 1983). 1958-1961 yılları arasında Princeton Üniversitesi fiark Çalışmaları Bölümü'nde Doktora Sonrası Araştırmacı; 1960-1961 yılları arasında ise Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Enstitüsü'nde araştırma bursu kapsamında çalışmalar yapmıştır. 1961- 1972 yılları arasındaki dönemde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Doçent ve ardından Profesör unvanları ile akademik yaşamını sürdüren Şerif Mardin, Türkiye'de ve yurt dışında birçok üniversitede misafir profesör olarak akademik ve idari hizmetlerde bulunmuş, 1967-1970 yılları arasında Türkiye Sosyal Bilimler Derneği kurucu başkanlığı görevini yürütmüştür. 1973-1991 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi iktisadi idari Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanı ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde Profesör olarak görevler alarak Türkiye'deki sosyal bilimsel düşün açısından çok önemli katkılarda bulunmuştur. Forum Dergisi yazarlığı ve Hürriyet Partisi Genel Sekreterliği gibi akademik bir perspektifi göz ardı etmeksizin giriştiği siyaset alanındaki çalışmalarının ardından 1994 yılında kurulan Yeni Demokrasi Hareketi'nin kurucu üyeleri arasında rol almıştır. Şerif Mardin'in 1962 yılında Princeton University Press'ten "The Genesis of The Young Ottoman Thought" (Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları) adıyla yayınlanan Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'ndeki "The young Ottoman movement: a study in the evolution of Turkish political thought in the nineteenth century" başlı klı doktora çalışmasının genişletilmiş hali ve 1964 yılında yayınlanan "Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908" başlıklı çalışmaları başta gelmek üzere Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ndeki akademik iklim ve Forum Dergisi'nde- ki yazarlık deneyimleri, daha sonraki çalışmalarının ana eksenini teşkil eden "Türk Modernleşme Problematiği" ve "Türk Siyasal Yaşamı" konusundaki çalışmaları açı- sından önemli kavşak noktalarını teşkil etmektedir.
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