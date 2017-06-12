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Ünlü şarkıcıdan yeni albüm yeni imaj
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Ünlü şarkıcıdan yeni albüm yeni imaj

Uzun bir aradan sonra yeniden albüm çıkaracağını müjdeleyen ünlü sanatçı Cengiz İmren'in yeni imajı görenleri şaşırttı. Yıllar sonra yeni albümü ve yeni imajı ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan İmren, sanat camiasına eslenerek 'Artık onlar düşünsün' dedi.

Uzun bir aradan sonra yeniden albüm çıkaracağını müjdeleyen ünlü sanatçı Cengiz İmren'in yeni imajı görenleri şaşırttı. Yıllar sonra yeni albümü ve yeni imajı ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan İmren, sanat camiasına eslenerek "Artık onlar düşünsün" dedi.
Bodrum Gümbet Barlar Sokağında açılan Ampersand Club sahibi Burak İrtanki'yi hayırlı olsun ziyaret bulunan ünlü sanatçı Cengiz İmren'in yeni imajı şaşırttı. Bodrum'da sahne alacak olan İmren hayranlarına albüm müjdesini de verdi. Uzun süredir müzik piyasasından bulunmayan İmren yeni albümünün çok yakından çıkacağını açıkladı. Yıllardır albüm yapmayan İmren yeni albümünün Cengiz İmren şarkılarına özür albümü olduğunu söyledi.

YENİ ALBÜM YENİ İMAJ
Yeni imajı ve yeni albümüyle hayranlarının karşısına geçecek olan İmren Yaz sezonu boyunca da Ampersand Club'da sahne alacak. Albüm tanıtımını da aynı kulüpte yapacak olan İmren şarkılarıyla müzik piyasasını alt üst edeceğini söyledi. Zayıflığı ve kısacık saçlarıyla çok farklı bir imaja bürünün İmren'in kısa bir süre içerisinde albümünün çıkacağı öğrenildi. Çok yakın arkadaşım olan Burak İrtanki'yi ziyarete geldiğini söyleyen İmren, "Ampersand Clup hayırlı uğurlu olsun diyorum Burak kardeşime ve sevgili eşine. Çok emek harcadılar. Böyle elit bir mekanda çıkacak ve canlı müzik olacak" dedi.

"SANAT CAMİASI DÜŞÜNSÜN ARTIK"
Hayranlarına albüm müjdesini veren İmren, şöyle konuştu:
"Beni yılardır bekleyen bütün sevenlerime buradan müjde vermek istiyorum. Yaz boyunca yeni albümümle, yeni şarkılarım, yeni orkestram ve yeni Cengiz İmren'le müzik piyasasında olacağım. Her zaman hayalini kurduğum bir club vardı ve Burak bunu gerçekleştirdi. Burada çıkmanın keyfini yaşayacağım. İlk albüm tanıtımı yine burada olacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Buradan bizim camiamıza sesleniyorum. Uzun zamandır yoktum. Ama var gibiydim her zaman Cengiz İmren ve şarkılarından özür diledim. Bu benim özür albümüm olacak. Gerisini onlar düşünsün."
(Eren Ayhan /İHA)

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