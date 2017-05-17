Ünlü şarkıcı kazada yaralandı

Adıyaman'da, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada aralarında ünlü ses sanatçısı Kahtalı Hamido'nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada aralarında ünlü ses sanatçısı Kahtalı Hamido'nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü ses sanatçısı Hamit Çelik (Kahtalı Hamido) idaresindeki 59 EA 464 plakalı otomobil ile İbrahim Dürüst idaresindeki 03 VL 168 plakalı midibüsle 2.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada Çelik ile midibüs sürücüsü İbrahim Dürüst ve yanında bulunan İsmail Taktı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (Cihan Kizir/İHA)
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