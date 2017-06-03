Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ünlü sanatçının yeğeni kavgada ağır yaralandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ünlü sanatçının yeğeni kavgada ağır yaralandı

Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün yeğeni, işlettiği çay ocağında çıkan kavgada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı.

Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün yeğeni, işlettiği çay ocağında çıkan kavgada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde çay ocağı işleten bir çocuk babası Ahmet Ergün'den (46) gece yarısı işyerine gelen 3 kişi çay istedi. 'Ocağı kapadım çay yok' deyince kavga çıktı. Arbede sırasında içi kaynar su dolu kazan üzerine devrildi. Ağır yaralanan Ergün, İznik Devlet Hastanesinde ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Haberi alan ünlü oyuncu Halil Ergün de hastaneye giderek yeğeninin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Halil Ataş/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Başsavcının öldüğü kazada bir tutuklama daha
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de korkutan yangın
Ünlü sanatçının yeğeni kavgada ağır yaralandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Bedelli askerlik geliyor!
Bedelli askerlik geliyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Başsavcının öldüğü kazada bir tutuklama daha
Başsavcının öldüğü kazada bir tutuklama daha
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de korkutan yangın
İzmir'de korkutan yangın
Ünlü sanatçının yeğeni kavgada ağır yaralandı
Ünlü sanatçının yeğeni kavgada ağır yaralandı
Yenikapı'da Haremeyn Sergisi ile kutsal yolculuk başladı
Yenikapı'da Haremeyn Sergisi ile kutsal yolculuk başladı
Almanya'da müzik festivaline terör engeli
Almanya'da müzik festivaline terör engeli
Diyarbakır'da dev operasyon
Diyarbakır'da dev operasyon
İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye üzerinde başka bir vekalet gücü oluşturuluyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye üzerinde başka bir vekalet gücü oluşturuluyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English