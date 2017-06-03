Ünlü sanatçının yeğeni kavgada ağır yaralandı

Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün yeğeni, işlettiği çay ocağında çıkan kavgada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı.
Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün yeğeni, işlettiği çay ocağında çıkan kavgada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde çay ocağı işleten bir çocuk babası Ahmet Ergün'den (46) gece yarısı işyerine gelen 3 kişi çay istedi. 'Ocağı kapadım çay yok' deyince kavga çıktı. Arbede sırasında içi kaynar su dolu kazan üzerine devrildi. Ağır yaralanan Ergün, İznik Devlet Hastanesinde ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Haberi alan ünlü oyuncu Halil Ergün de hastaneye giderek yeğeninin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (Halil Ataş/İHA)
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