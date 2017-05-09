Ünlü sanatçı Siirt'te okul yaptıracak

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te dedesi Hafız Zeki Altun adına 18 derslikli okul yaptıracak. Altun, 'Atalarımın şehri olan Siirt'te böyle bir okul yapacağımdan dolayı Allah'a şükrediyorum' dedi.

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te dedesi Hafız Zeki Altun adına 18 derslikli okul yaptıracak. Altun, "Atalarımın şehri olan Siirt'te böyle bir okul yapacağımdan dolayı Allah'a şükrediyorum" dedi.

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te dedesi Hafız Zeki Altun adına 18 derslikli okul yaptıracak. Okulun protokolü Siirt Valiliğinde yapılan törenle imzalandı. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, sanatçı Hakan Altun ve İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay katıldı. Törende konuşan Vali Tutulmaz, genç bir nüfusa sahip olan Siirt'in her geçen gün artan eğitim ihtiyacının yeni okullar yapılarak, eskilerinin de onarılarak karşılandığını söyledi. Devlet yatırımlarının yanında özel yatırımlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Tutulmaz, Hakan Altun'un yapacağı bu eğitim yatırımlarının herkese örnek oluşturması gerektiğini kaydetti.

Siirt'in anne ve babasının memleketi olduğunu ve burada bir okul yaptıracak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Hakan Altun, "Ben öz Siirtliyim. Annem de babam da Siirtli. Atalarımın şehri olan Siirt'te böyle bir okul yapacağımdan dolayı Allah'a şükrediyorum. Küçük kardeşlerimiz bu okulda okuyup vatanlarına önemli insanlar olacaktır" dedi.

Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ise sanatçı Altun'a yapacağı bu hayırlı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Törenin ardından Vali Tutumaz, Altun'a üzerinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dünya haritası çizimi olan bir tablo hediye etti.

(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)