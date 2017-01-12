12.01.2017 17:40 Ünlü psikolog son yolculuğuna uğurlandı

Evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülen ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler son yolculuğuna uğurlandı. Evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülen ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler son yolculuğuna uğurlandı.

Evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülen ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler için Şakirin Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Engeler'in nişanlısı Elif Terziköy, amcası Birol Engeler, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Engeler'in amcası ve nişanlısı taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşan Alper Engeler'in nişanlısı Elif Terziköy, "Alper bey hiç beklemediğim hiç kimsenin beklemediği bir anda çok erken bir şekilde öldü. Ama şöyle bir şey var, Alper bu güne kadar binlerce öğrenciye psikolog olmayı öğretti. Bize pek çok şey öğretti ve hangi biri onu vurarak onu öldürerek onu yok etmiş olamaz. Çünkü o gerçekten, bir çok insanın aklında kalbinden çok fazla yer etmiş bir insan. Keşke böyle olmasaydı ama burada, öğrencileri var, arkadaşları var, dostları var, iş arkadaşları var. Bir hayvan severdi, doğa severdi, hayvan aşığıydı, bilim aşığıydı ve şuan bu şekilde anılmış olmasından da acı da olsa mutluyum. Olayla ilgili hiç bir bilgim yok. Olayla ilgili görgü şahitlerinden. Yani bende yakınlarından öğrenebildim kan bağımız olmadığı için. Fakat benim okuduğum şeylere göre yani karşı tarafı tamamen haksız olduğu bir durum" dedi.



"ŞİDDET ÜZERİNE ÇALIŞIYORDU, ŞİDDET KURBANI OLDU"

Doç. Dr. Gül Çörüş ise anti sosyal kişilik bozukluğu üzerine çalışan arkadaşı Engeler'in şiddet kurbanı olmasına dikkat çekerek, "Üstün yetenekli, üstün zekalı bir kişidir. Şuan son dersini veriyor şiddete karşı duruş alamında. Bulunduğu yerde işlenen cinayetin şekliye şiddetin nereye vardığının ifadesiyle son dersini vermekte. Anti sosyal kişilik bozukluğu üzerine çalışıyordu. Serbest çalışıyordu, kendine ait bir kurum oluşturmuştu. Benim bakış şeklim toplumsal cinnetin gelmiş olduğu nokta. Biz çamaşır makinelerini arabaların üzerine atıyorduk. Kedilerle başladık. Tacizlerle tecavüzlerle hayvana verdiğimiz zulümlerle başladık. Şuanda birbirimize zulüm verme raddesi, biz artık son noktadayız" şeklinde konuştu.

Ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

(Metin Başar - Mustafa Esen/İHA)

