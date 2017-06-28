Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Ejderha Dövmeli Kız' ve 'Görevimiz Tehlike' filmleriyle tanınan İsveçli ünlü aktör Michael Nygvist, 56 yaşında hayatını kaybetti.
"Ejderha Dövmeli Kız" ve "Görevimiz Tehlike" filmleriyle tanınan İsveçli ünlü aktör Michael Nygvist, 56 yaşında hayatını kaybetti. "Ejderha Dövmeli Kız" ve "Görevimiz Tehlike" filmleriyle bilinen ünlü aktör Michael Nygvist, akciğer Kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İsveçli aktör Nygvist'in temsilcisi Jenny Tversky yaptığı yazılı açıklamada, "İsveç'in en saygın ve başarılı aktörlerinden birisi olan sevgili Michael, 1 yıl boyunca akciğer kanseri ile savaştı" dedi. Nygvist ailesinden yapılan açıklamada ise, "Michael'in sevinci ve tutkusu, onu tanıyanlara ve sevenlerine bulaşıcıydı. Onun sanata olan sevgisi, onunla çalışanlar tarafından her zaman hissedildi" ifadelerine yer verildi.
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