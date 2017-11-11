Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, hayranları ile buluştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, hayranları ile buluştu

Ekranların sevilen oyuncularından Emre Kızılırmak, Malatya'da sevenleri ile buluştu. Diziler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı oyuncu, 'Bir proje başarısız olduğu zaman bütün suçlusu başrol oyuncusu gibi algılanıyor ama bu bir takım işi' dedi.

Ekranların sevilen oyuncularından Emre Kızılırmak, Malatya'da sevenleri ile buluştu. Diziler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı oyuncu, "Bir proje başarısız olduğu zaman bütün suçlusu başrol oyuncusu gibi algılanıyor ama bu bir takım işi" dedi.
7. Malatya Uluslar arası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen yakışıklı oyuncu Emre Kızılırmak, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen minder sohbetlerinde sevenleri ile bir araya geldi. Sinema ve dizi hayatı ile ilgili soruları cevaplandıran Kızılırmak, oynayacağı bir rol yelpazesinin bulunduğunu ve bunun dışındaki rollerin hem kendisine hem de projeye zarar verebileceğini söyledi. Kendisine sunulan projelerde bu durumu sezmesi durumunda rolü kabul etmediğini ifade eden Kızılırmak, "Çünkü her yaptığınız proje bir sonrakine referans oluyor" dedi.
Başarısız bir proje olduğunda bunun tek suçlusunun başrol oyuncusu olduğu algısının oluştuğunu ifade eden Kızılırmak, "Bir proje başarısız olduğu zaman bütün suçlusu başrol oyuncusu gibi algılanıyor ama bu bir takım işi. Orada filmin kostüm şefinin yapmış olduğu ufak bir hata bütün diziyi altüst edebiliyor. Mesele şuana bir sürü dönem dizisi çekiliyor. Eğer orada kostümle ilgili komik bir hata yakalarsanız bu sizi diziden soğutabilir. Olur da dizi erken sonuçlanırsa bu sanki başrol oyuncusunun suçuymuş gibi algılanıyor maalesef" diye konuştu.
Bu nedenle kendilerine sunulan senaryoları bol bol okuduklarını ve kendilerine uygun projeleri seçtiklerini belirten Emre Kızılırmak, "Doğru karar vermemiz lazım çünkü hem yapımcı adına, hem senarist, oyuncu ve yönetmen adına riskli bir iş bu" ifadelerine yer verdi.
Bugüne kadar her yaptığı işten memnun ayrıldığını kaydeden Kızılırmak, kısa süreli işlerinin bile çok beğenildiğini yapılan geri dönüşlerde gördüklerini söyledi.
Şuan yeni bir dizi senaryosu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kızılırmak, "Son yaptığımız 'Aşkın mavi hali' senaryosu mükemmel bir senaryo. İlk defa kahkaha ile güldüğüm bir senaryo. Senaristtin ilk kez yazdığı bir senaryoydu, yeni bir dizi bence kazandırılmış oldu piyasaya" dedi.
(Selçuk Dönmez/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu: 2019'da Bursa'yı alacağız!
İskenderun Kitap Fuarı açıldı
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Aracın yakıt deposunda eroin ele geçirildi
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye 'eşcinsel kotası' tepkisi
'Atatürk'e olan ilgi bizi mutlu ediyor'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kanunu onayladı
Araç sahipleri dikkat! Motorin ilk kez 5 TL'yi geçti
Araç sahipleri dikkat! Motorin ilk kez 5 TL'yi geçti
Deniz Baykal siren seslerinden 10 Kasım olduğunu anladı
Deniz Baykal siren seslerinden 10 Kasım olduğunu anladı
YKS başvuru tarihi açıklandı
YKS başvuru tarihi açıklandı
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: 2019'da Bursa'yı alacağız!
Kılıçdaroğlu: 2019'da Bursa'yı alacağız!
İskenderun Kitap Fuarı açıldı
İskenderun Kitap Fuarı açıldı
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Aracın yakıt deposunda eroin ele geçirildi
Aracın yakıt deposunda eroin ele geçirildi
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye 'eşcinsel kotası' tepkisi
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye 'eşcinsel kotası' tepkisi
'Atatürk'e olan ilgi bizi mutlu ediyor'
'Atatürk'e olan ilgi bizi mutlu ediyor'
Euroleague'de 6. haftanın MVP'si Stimac
Euroleague'de 6. haftanın MVP'si Stimac
Yamaç paraşütü keyfi faciayla sonuçlanıyordu
Yamaç paraşütü keyfi faciayla sonuçlanıyordu
Bir elmadan 5 metre kabuk çıkarıyor: Guinnes'e aday
Bir elmadan 5 metre kabuk çıkarıyor: Guinnes'e aday
İstanbul'da patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi
İstanbul'da patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi
Fenerbahçe UEFA lisansını aldı
Fenerbahçe UEFA lisansını aldı
'Almaya'da Türkiye karşıtı söylemler...'
'Almaya'da Türkiye karşıtı söylemler...'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English