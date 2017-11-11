11.11.2017 12:57 Ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, hayranları ile buluştu

Ekranların sevilen oyuncularından Emre Kızılırmak, Malatya'da sevenleri ile buluştu. Diziler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı oyuncu, 'Bir proje başarısız olduğu zaman bütün suçlusu başrol oyuncusu gibi algılanıyor ama bu bir takım işi' dedi. Ekranların sevilen oyuncularından Emre Kızılırmak, Malatya'da sevenleri ile buluştu. Diziler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı oyuncu, "Bir proje başarısız olduğu zaman bütün suçlusu başrol oyuncusu gibi algılanıyor ama bu bir takım işi" dedi.

7. Malatya Uluslar arası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen yakışıklı oyuncu Emre Kızılırmak, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen minder sohbetlerinde sevenleri ile bir araya geldi. Sinema ve dizi hayatı ile ilgili soruları cevaplandıran Kızılırmak, oynayacağı bir rol yelpazesinin bulunduğunu ve bunun dışındaki rollerin hem kendisine hem de projeye zarar verebileceğini söyledi. Kendisine sunulan projelerde bu durumu sezmesi durumunda rolü kabul etmediğini ifade eden Kızılırmak, "Çünkü her yaptığınız proje bir sonrakine referans oluyor" dedi.

Başarısız bir proje olduğunda bunun tek suçlusunun başrol oyuncusu olduğu algısının oluştuğunu ifade eden Kızılırmak, "Bir proje başarısız olduğu zaman bütün suçlusu başrol oyuncusu gibi algılanıyor ama bu bir takım işi. Orada filmin kostüm şefinin yapmış olduğu ufak bir hata bütün diziyi altüst edebiliyor. Mesele şuana bir sürü dönem dizisi çekiliyor. Eğer orada kostümle ilgili komik bir hata yakalarsanız bu sizi diziden soğutabilir. Olur da dizi erken sonuçlanırsa bu sanki başrol oyuncusunun suçuymuş gibi algılanıyor maalesef" diye konuştu.

Bu nedenle kendilerine sunulan senaryoları bol bol okuduklarını ve kendilerine uygun projeleri seçtiklerini belirten Emre Kızılırmak, "Doğru karar vermemiz lazım çünkü hem yapımcı adına, hem senarist, oyuncu ve yönetmen adına riskli bir iş bu" ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar her yaptığı işten memnun ayrıldığını kaydeden Kızılırmak, kısa süreli işlerinin bile çok beğenildiğini yapılan geri dönüşlerde gördüklerini söyledi.

Şuan yeni bir dizi senaryosu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kızılırmak, "Son yaptığımız 'Aşkın mavi hali' senaryosu mükemmel bir senaryo. İlk defa kahkaha ile güldüğüm bir senaryo. Senaristtin ilk kez yazdığı bir senaryoydu, yeni bir dizi bence kazandırılmış oldu piyasaya" dedi.

(Selçuk Dönmez/İHA)

