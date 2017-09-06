06.09.2017 17:05 Ünlü oyuncu ameliyattan çıktı

Coşkun Göğen, kalp damar tıkanıklığı nedeniyle uygulanan anjiyonun ardından bugün ise aort anevrizması (genişlemesi) nedeniyle ameliyat edildi. Göğen, 6 saat süren ve başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Coşkun Göğen, kalp damar tıkanıklığı nedeniyle uygulanan anjiyonun ardından bugün ise aort anevrizması (genişlemesi) nedeniyle ameliyat edildi. Göğen, 6 saat süren ve başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Antalya'da özel bir hastaneye check-up için giden sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Anjiyo olan Göğen'e, yapılan tetkiklerin ardından aort anevrizması teşhisi konuldu. Ameliyat olması gerektiği söylenmesi üzerine uyarıyı dikkate alan Göğen, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Saat 08.00'da ameliyata giren emektar sanatçı 6 saatlik bir operasyon geçirdikten sonra yoğun bakım servisine alındı. 2 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan Göğen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Antalyaspor'un amigoluğunu da yapan Coşkun Göğen, ameliyata girmeden önce dostları tarafından da yalnız bırakılmadı. Antalyaspor tribünlerini yıllardır birlikte coşturduğu Recep Güler ile 1966 gruptan Bahri Yeşilyurt da ameliyat öncesi Coşkun Göğen'i ziyaret etti. Göğen'in ameliyata girmeden önce de neşeli olduğu gözlerden kaçmadı.



