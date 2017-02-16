Ünlü oyuncu adliyede sinir krizi geçirdi

Sevilen oyuncu Filiz Taçbaş, kendisine zorla senet imzalattığını öne sürdüğü sanığın beraat etmesinin ardından mahkemenin önünde sinir krizi geçirdi.

Sevilen oyuncu Filiz Taçbaş, kendisine zorla senet imzalattığını öne sürdüğü sanığın beraat etmesinin ardından mahkemenin önünde sinir krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'a, özel fotoğraflarının internet ortamından kaldırılması için anlaştığı bilgisayar uzmanı tarafından zorla senet imzalatılmasına ilişkin dava olaylı sonuçlandı.

İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya oyuncu Filiz Taçbaş avukatı Meltem Banko ile katılırken, tutuksuz sanık Mehmet Fatih Taşçı ve avukatı da salonda hazır bulundu. Diğer sanık Mustafa Kobazoğlu ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan oyuncu Taçbaş, hıçkırıklarla ağlayarak, "Söyleyecek çok şey var, sinirlerim çok bozuk. Ben bir anne olarak onurumla ne yapabilirim? Hangi anneye sorarsanız, sadece odaklandığı nokta kızıdır. Ben eşimden yeni ayrılmıştım, kızımla yaşamaya başlamıştım. Kürsüdeki sanık karşıma geçip, bunları imzalayacaksın, yoksa gitmeyeceğim, yakınlarda akrabalarım var, onları da çağırırım" ifadelerini kullandı. Bir anda elini masaya vurarak sanığa bağıran Taçbaş'nı mahkeme başkanı uyardı. Taçbaş ifadesinin devamında, "Ben bir anne olarak size sığındım. Gerisi size kalmış bir şey" dedi.



"OYUNCU, SÜSLÜ KELİMELERLE DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR"

Taçbaş'ın ardından sanık Mehmet Fatih Taşçı'ya söz verildi. Sanık Taşçı 3 yıldır devam eden davaya gelip gittiğini söyleyerek, "Benim de 2 çocuğum var, biri de kızdır. Dünya malı verseler çocuklarımı buraya getirip yalan söyleterek ağlatmam. Filiz hanım oyuncudur. Süslü laflar kullanıyor. Ben onun gibi süslü laflar bilmem. Duygu sömürüsü yapıyor. Ben beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, delil yetersizliğini gerekçe göstererek sanıklar Mustafa Kobazoğlu ve Mehmet Fatih Taşçı'nın beraatine hükmetti.



ÖNCE SİNİR KRİZ GEÇİRDİ, SONRA KENDİNİ KAYBETTİ

Kararın açıklanmasıyla birlikte Taçbaş bir süre duruşma salonundan çıkmadı. Sanığın mahkeme önünden gitmesini bekleyen Taçbaş, salondan çıktıktan sonra önce bir süre karara tepki göstererek bağırdı. Yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra korkuluklara dayanan Taçbaş, bir anda yere yığıldı. Çevredeki basın mensuplarını Taçbaş'ı önce koridordaki koltuklara taşıdı. Taçbaş kendisine gelemeyince, güvenlik görevlilerinin getirdiği tekerlekli sandalye bindirildi. Kolunda uyuşmalar olduğu ve başını taşıyamadığı görülen Taçbaş, basın mensupları tarafından tedavisi yapılmak üzere adliyenin sağlık ünitesine götürüldü.



"SİZLER OLMASAYDINIZ BELKİ ONU, BURAYA YETİŞTİREMEYECEKTİK"

Taçbaş'ın avukatı Meltem Banko, basın mensuplarına yardımları için teşekkür ederek, sağlık ünitesi önünde kısa bir açıklama yaptı. "Duruşma sonrası Filiz hanım kendisi kaybetti. Sizler olmasaydınız belki onu kaldıramayacaktık, buraya yetiştiremeyecektik. Şu anda kendisine ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumu iyiye doğru gidiyor. Bu karardan dolayı çok üzgün, adalete olan inancını yitirme noktasına geldi. İçeride ağlıyor. Adaletten ümit kesilmez. Umarım diğer safhalarda hakkımız ortaya çıkacaktır. Çok üzgünüz. Kararı temyiz edeceğiz" dedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, oyuncu Filiz Taçbaş, gençlik yıllarına ait özel fotoğraflarının bazı internet sitelerinde yer almasından rahatsız olmuş, anlaşmış olduğu bir bilgisayar uzmanına fotoğrafları kaldırtmıştı. Taçbaş, yüksek miktardaki ücreti ödeyemeyince bilgisayar uzmanı bir süre sonra Taçbaş'ı arayarak buluşma talep etmişti. Filiz Taçbaş kızı Selin Yavuz, bilgisayar uzmanı Muhammed Kobazoğlu ise Fatih Taşçı isimli arkadaşıyla buluşma yerine gitmiş, alınacak para karşılığında ünlü oyuncuya bir senet imzalatılmıştı. İddiaya göre senedi imzalamayı kabul etmeyen ünlü oyuncuyu, "Yaşadığın yeri biliyoruz. Kızının sağlığını düşünüyorsan imzalarsın" şeklinde tehdit edilmiş, bunun üzerine Taçbaş, senedi imzalayarak olay yerinden ayrılmıştı.



İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI, TAÇBAŞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Senetle İcra Müdürlüğünde takip başlatılması üzerine evine haciz gelen ünlü oyuncu savcılığa başvurarak senedi zorla imzalattıklarını öne sürmüş ve şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonunda bilgisayar uzmanı Kobazoğlu ve arkadaşı Fatih Taşçı hakkında "yağma" suçu kapsamında dava açılmıştı.

(Başak Akbulut / İHA)