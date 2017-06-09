Ünlü oyuncu 40 yıllık hayaline kavuştu

Dizi ve sinema oyuncusu Melih Çardak, okul hayatı boyunca alamadığı takdir belgesini karne dağıtımına katıldığı Şanlıurfa'daki bir okuldan aldı.

Dizi ve sinema oyuncusu Melih Çardak, okul hayatı boyunca alamadığı takdir belgesini karne dağıtımına katıldığı Şanlıurfa'daki bir okuldan aldı.

Aralarında Cennet Mahallesi dizisinin de olduğu birçok dizide rol alan sinema oyuncusu Melih Çardak, okul hayatı boyunca alamadığı takdir belgesini karne dağıtımı programına katıldığı Şanlıurfa'daki bir okulda aldı.

Yönetmenliğini Adanalı ve Karagül dizilerinden tanınan Ayhan Eroğlu'nun yaptığı kanser hastası bir kızın hayatını konu alan "Talkın" isimli sinema filminin ön çekim çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen oyuncu Melih Çardak, Haliliye ilçesindeki Profilo Ortaokulunda öğrencilere karne dağıttı. Karne dağıtım töreni öncesi öğretmenler odasında oturdukları sırada masanın üstündeki takdir belgelerini gören ünlü oyuncu Melih Çardak, hayatı boyunca böyle bir belge almadığını söyledi. Tecrübeli oyuncuya sürpriz yapmak isteyen rol arkadaşları, okul yönetiminden takdir belgesi hazırlamalarını rica etti. Boş bir belge getiren okul yöneticileri, Melih Çardak adına bir takdir belgesi hazırladı.



OYUNCULAR ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

İçeride oturan oyuncular, dışarıda hiçbir şeyden habersiz karnelerini almayı bekleyen öğrencilere sürpriz yaptı. Ünlü oyuncular Ayhan Eroğlu, Melih Çardak, Tayfun Sav, Mehtap Şener'i karşılarında gören öğrenciler, büyük bir mutluluk ve coşku yaşadı. Ünlü oyuncular, yıl boyunca çeşitli aktivitelerde birinci olan ve sınıflarında dereceye giren öğrencilere belgelerini verdi.



MELİH ÇARDAK 40 YILLIK HAYALİNE KAVUŞTU

Oyuncu Melih Çardak ise karne dağıtım töreninde takdir belgesi alarak 40 yıllık hayaline kavuştu. Arkadaşlarının elinden takdir belgesini alan Çardak, kendisine hayatı boyunca verilmeyen belgeyi Şanlıurfa'da aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Melih Çardak, "Çocuklar çok baskı yaptı, ben de takdiri almak zorunda kaldım. Bundan sonra çok daha iyi çalışacağım. Bunu hak etmeye çalışacağım" dedi.



YÖNETMEN AYHAN EROĞLU: "BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HEYECAN OLDU"

Talkın filminin yönetmenliğini yapan Adanalı ve Karagül dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Ayhan Eroğlu ise "Benim için çok mutlu bir gün. Çok uzun zamandır ilk defa öğrencilerle bir araya geldim. Adanalı dizisi döneminde birçok okula gidip ziyarette bulundum, birçok öğrenci grubuyla birlikte oldum ama bu okul beni çok heyecanlandırdı. Hepsinin heyecanı çok güzeldi. Bu okulda Yeşim Akay benim ilk öğretmenim, ablam. Benim için çok büyük bir heyecan oldu. Bugün hepsinden bir karne de ben almış oldum" ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Mehtap Şener ise "Çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri ilk defa böyle bir heyecanı yaşıyorum. Çocukların böyle mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Onları bu gün böyle mutlu ettiğimiz için sevinçliyim" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ünlü oyuncular daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

(Şinasi İnan / İHA)