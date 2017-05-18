Ünlü müzisyen 52 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü müzisyen, Soundgarden ve Audioslave gruplarının solisti Chris Cornell, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikalı ünlü müzisyen, Soundgarden ve Audioslave gruplarının solisti Chris Cornell, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü müzisyen Chris Cornell, dün gece hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Cornell'in eşi Vicky Karayiannis yaptığı açıklamada, "Ölümü ani ve beklenmedik bir şekilde oldu. Şok olduk. Ölüm nedeni araştırılıyor. Sevgi ve sadakatlerinden dolayı fanlarına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Cornell, 2007 yılında açık hava müzik etkinliği Rock'n Coke kapsamında Türkiye'ye gelmişti. Ünlü Rockçını bugün Rock the Range adlı festivalde Columbus'ta sahneye çıkması bekleniyordu.

