Ünlü menajerlere tutuklama talebi

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4.5 milyon dolar dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner'i gözaltına almıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Akbulut ve Siner Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından "dolandırıcılık ve yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. (Başak Akbulut/İHA)
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