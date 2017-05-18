Ünlü mankenler geleneksel motiflerle podyumda

Tokat'ta düzenlenen defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva podyuma çıktı.

Tokat'ta düzenlenen defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva podyuma çıktı.

Tokat'ın geleneksel el sanatlarının ve türkü kültürünün canlandırılması amacıyla düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri kapsamında defile düzelendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın yanı sıra Best Model ve Miss Model yarışmalarında dereceye giren profesyonel 15 model podyuma çıktı. Tokat'a özgü motiflerin yer aldığı kıyafetleri sergileyen mankenler alkış topladı. Kıyafetleri tasarlayan modacılara ise törenle ödülleri takdim edildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, modanın halen devam eden hiçbir şekilde güncelliğini kaybetmeyen kıyafetler, motifler ve desenler anlamına geldiğini kaydetti. Başkan Eroğlu, 100 eser arasından 36'sının seçilerek kumaşa uygulanması sonucu kıyafetlerin ortaya çıktığını belirterek, "Bu defilenin aynısı Ballıca Mağarasında da yapılacak. Amacımız Tokat'a dair o geçmişteki desenlerimizi o güzelliklerimizi, motifleri geleceğe taşımak" dedi.

Schaefer, Tokat motiflerinin yer aldığı kıyafetleri değerlendirdi. Ünlü manken Schaefer, motiflerin yer aldığı kıyafetleri çok beğendiğini ifade ederek, "Günlük olarak kullanabileceğimiz kıyafetler vardı. Demode değil, modernize edilmiş kıyafetler üstümüze oturdu. Ayrıca kulis çok keyifliydi, herkes çok cana yakındı. O nedenle Tokat'tan mutlu ayrılacağım" şeklinde konuştu.

(Nurhan İçmez /İHA)