ünlü mankenler Ballıca mağarasında podyuma çıktı

Tokat Ballıca Mağarası'nda yerin yedi kat altında ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva podyuma çıktı.

Tokat Ballıca Mağarası'nda yerin yedi kat altında ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva podyuma çıktı.

Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ballıca Mağarasında Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi tarafından Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri kapsamında defile düzelendi. Defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın yanı sıra Best Model ve Miss Model yarışmalarında dereceye giren profesyonel 15 model podyuma çıktı. Tokat'a özgü motiflerin yer aldığı kıyafetleri sergileyen mankenler mağarada ilk defa defile yaptı. Ünlü mankenler Şebnem Schaefer, ilk defa mağarada defileye çıktığını belirterek, "Mağarada defilenin bir ilk olduğunu düşünüyorum. Burada olduğum için çok memnunum. Mağarayı çok beğendim. Mağaranın astım hastalarına iyi geldiği söyleniyor" dedi.

Ünlü manken Günay Musayeva da mağarada defileye çıktığı için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Böyle bir yerde defile yapmaktan çok mutluyum. Ballıca Mağarası gerçekten Dünya'nın 8. Harikası herkes gelip görmeli bu yeri" diye konuştu.



YARASALARDAN KORKTU

Yerin 7 kat altıda yapılan defile sonrasında mağaradan çıkarken yarasalardan korkan Schaefer, "Yarasalar uçuşunda saçıma geldi sandım, meğerse su damlasıymış. Mağarada nefesimiz açıldı. Harikaydı çok farklı bir duygu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası ender rastlanan soğan sarkıtları ve mağara içi oluşumlarıyla dikkati çekiyor. Gezilebilen kısmı 680 metre uzunluğunda ve 95 metre yüksekliğinde olan Ballıca Mağarasının bol oksijenli havasının nefes almayı kolaylaştırdığı bildirildi.

(Nurhan İçmez /İHA)