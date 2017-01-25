Ünlü mankenin futbol sevgisi

Türkiye'nin tescilli güzeli Tuğçe Aral tam bir dişi aslan çıktı.

Türkiye'nin tescilli güzeli Tuğçe Aral tam bir dişi aslan çıktı.

Sahnelerin ve podyumların aranan isimlerinden olan Tuğçe Aral, fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak verdiği pozla takımına destek verdi. Kusursuz fiziği ve estetiksiz yüzü ile adından sıkça söz ettiren ünlü manken Aral, dişi aslan olarak gönül verdiği takımına ince bir göndermede de bulunarak, " Eğer manken olmasaydım, Galatasaray'a stoper yada forvet olurdum" dedi.

(Yasin Erdem/İHA)