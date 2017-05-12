Ünlü manken Tuğçe Aral ikinci single'ı çıkarttı

Türkiye'nin tescilli güzeli Tuğçe Aral podyumdan sahnelere attığı adım sonrası ikinci single'ı çıkarttı.

Türkiye'nin tescilli güzeli Tuğçe Aral podyumdan sahnelere attığı adım sonrası ikinci single'ı çıkarttı.

Ünlü manken Tuğçe Aral üzerinde titizlikle çalıştığı " Sen ya da Ben" adlı ikinci single'ı çıkarttı. Yaza damga vurmayı hedefleyen Aral, söz ve müziğini Halim Erdoğan'ın, düzenlemeyi Ari Gemci'nin yaptığı 'Sen ya da Ben' şarkısı ile müzik marketlerinde yerini aldı.

Podyumdaki çalışmalarının yoğun temposu arasında güzelliğinin yanında sesinin güzelliğini de ön plana çıkaran Tuğçe Aral, ikinci single'ı çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, çok iddialı bir klip çekeceğini de kaydetti.

