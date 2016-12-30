30.12.2016 15:13 Ünlü manken bu kez 'Noel Anne' oldu

Türkiye'nin en uzun bacaklı modeli unvanına da sahip olan ünlü manken ve şarkıcı Tuğçe Aral bu kez 'Noel Anne' oldu Türkiye'nin en uzun bacaklı modeli unvanına da sahip olan ünlü manken ve şarkıcı Tuğçe Aral bu kez 'Noel Anne' oldu



Sahnelerin ve podyumların aranan isimlerinden olan Tuğçe Aral, canlı yayın konuğu olarak katıldığı magazin programına Noel anne kostümüyle gitti. Yılın son programına Noel anne olarak konuk olan ve güzelliğiyle büyüleyen ünlü manken sürpriziyle ilgi odağı oldu . Kusursuz fiziği ve estetiksiz yüzü ile yine adından söz ettiren ünlü manken yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundu.

