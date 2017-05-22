Ünlü mağaza soyuldu

Paris'te kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ünlü aksesuar markası Louis Vuitton mağazasına silah soygun düzenlendi.
Paris'te kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ünlü aksesuar markası Louis Vuitton mağazasına silah soygun düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Champs-elysees üzerinde bulunan Luis Vuitton mağazası kimliği belirsiz silahlı iki kişi tarafından soyuldu. Görgü tanıklarına göre, mağazaya soyguncular, içeridekileri korkutmak amacıyla havaya iki el ateş etti. Saldırganların, güvenlik görevlisinin silahla ateş edip karşılık vermesi üzerine mağazadan aldığı kıymetli bir çanta ile kaçıp izini kaybettirdiği bildirildi. Polislerin olaya müdahale etmesinin ardından çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Champs-Elysees Caddesi üzerinde geçtiğimiz haftalarda lüks aksesuar satan başka bir mağaza soyulmuştu. Polisin, soyguncuların aynı kişi olma ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. (Tansu Sarıtaylı /İHA)
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