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Ünlü isimlerin araçlarını çalan hırsızlık çetesi çökertildi
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Ünlü isimlerin araçlarını çalan hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da aralarında ünlü iş adamı ve profesörlerin araçlarının da olduğu 35 aracı çalan 14 kişilik oto hırsızlık çetesi çökertildi. Zanlıların hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da aralarında ünlü iş adamı ve profesörlerin araçlarının da olduğu 35 aracı çalan 14 kişilik oto hırsızlık çetesi çökertildi. Zanlıların hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri aralarında iş adamı Dinçer Azaphan ve göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. M. Ersin Oba'nın da araçlarının bulunduğu 35 aracı çalan 14 kişilik hırsızlık çetesini yakaladı.
Polis ekipleri 6 aylık takibin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilere 22 Şubat'ta Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35 aracı çalan çete üyelerin beraberinde 4 adet ruhsatsız silah, 1 av silahı , 6 bin 500 sahte dolar, çok sayıda sahte ruhsat, plaka ve belge ele geçirildi. Operasyonda hırsızlık çetesinin çaldığı belirlenen 35 otomobile el konulurken araçlar Fatih ilçesinde bir otoparka çekildi.

ELEKTRONİK CİHAZLA ARAÇLARIN BEYNİNİ KOPYALADILAR
Yapılan incelemelerde çete üyelerinin elektronik bir cihaz ile kopyaladıkları anahtarlarla araçlara girdikleri tespit edildi. Hırsızların daha sonra çalınmalara karşı koruma olarak oluşturulan ve araç çalıştırma sistemine takılan elektronik devre 'İmmobilizer' teknolojilerini devre dışı bırakarak araç beyinlerini etkisiz hale getirdiği belirlendi. Çete üyelerinin, hırsızlık olaylarından sonra da araçlara taktıkları sahte plakalar ve düzenledikleri sahte evraklarla araçların rengini de değiştirerek bir kısmını sattıkları, bir kısmını uyuşturucu sevkıyatında kullandıkları öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN ARAÇLARINI DA ÇALDILAR
Şüphelerin kullandıkları bu yöntemle işadamı Dinçer Azaphan ve özel bir hastanede göz hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Mehmet Ersin Oba'nın da otomobillerini çaldığı öğrenildi. Çete üyelerinin teknik takibe yakalanmamak için kendi aralarında cep telefonlarına indirdikleri İsrail patentli özel bir yazılımla haberleştikleri belirtildi.

İSTANBUL'DA OTO HIRSIZLIĞI ORANI YÜZDE 30 DÜŞTÜ
Olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen suç örgütü üyesi 4 kişi daha önce düzenlenen operasyonda yakalanıp cezaevine gönderildi. 22 Şubat'ta düzenlenen son operasyonda ise aralarında örgüt lideri olduğu ileri sürülen İ.A. ve liderin yardımcısı terör örgütü PKK sempatizanı olduğu iddia edilen B.P. ile diğer yardımcısı O.E.D.'nin de bulunduğu diğer 10 şüpheli de yakalanarak örgütün tamamen çökertildiği öğrenildi. Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, çetenin çökertilmesiyle İstanbul genelinde oto hırsızlığı oranın yüzde 30 civarında azaldığı belirtildi.

ZANLILARIN HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlılar yol kenarında park halinde olan araçların yanına geliyor. Saniyeler içinde aracın kapısını açan zanlılar aracı çalıştırarak bulundukları yerden hızla uzaklaşıyor. Kameralara yansıyan görüntülerden bir tanesinde ise aracın çalındığı fark eden vatandaşlar, aracın peşinden koşarak durdurmaya çalışıyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
(Alper Korkmaz - Mehmet Altunışık - Ufuk Kıvık / İHA)

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