Ünlü isimden sanatçı kardeşine doğum gününde fotoğraf sürprizi
Ünlü DJ Ozan Doğulu, kardeşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla kutladı.
Ünlü DJ Ozan Doğulu, kardeşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla kutladı. Ünlü DJ Ozan Doğulu, ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Paylaşımında çocukluk fotoğraflarına da yer veren Ozan Doğulu fotoğrafın altına, "Canım kardeşim, hep böyle omuz omuza, güzel günlerde, birlikte olalım, iyi ki doğdun" notunu da düştü. Fotoğrafta omuz omuza görünen Doğulu kardeşler, hayranlarından çok sayıda beğeni alırken, 31 Mayıs 1974 tarihi doğumlu olan ünlü şarkıcı 44 yaşına giriyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.