Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?

Türkiyenin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji'nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı oğlunu kaybetti.

2009'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Mehmet ve Esin Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. 2009 yılında İstanbul'da trafik kazası geçiren Metin Kaan Kazancı, uzun süre yoğun bakımda kaldı.

Tedavisine Almanya'da devam eden 34 yaşındaki Metin Kaan Kazancı, tek akciğerle yaşamını sürdürdüğü için kazanın ardından ağır bir tedavi süreci geçirmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Metin Kaan Kazancı, Cuma günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

MEHMET KAZANCI

Mehmet Kazancı, oğlunun geçirdiği kazadan bir kaç yıl sonra verdiği bir röportajda tek dileğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu söylerken "Oğlum ayağa kalksın. Birlikte İstanbul'un elektriğini dağıtalım" demişti.