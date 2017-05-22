Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada

Bakırköy'de oturan iş adamı Dinçer Azaphan'ın evine girerek ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Bakırköy'de oturan iş adamı Dinçer Azaphan'ın evine girerek ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Bakırköy'de oturan iş adamı Dinçer Azaphan'ın evine geçtiğimiz günlerde hırsız girdi. Edinilen bilgiye göre, Azaphan'ın evden ayrılmasının ardından apartmanın önüne lüks bir arabayla 1'i kadın 3 hırsız geldi. Ardından kadın hırsız kapıdaki güvenliği oyalarken diğer ikisi ise eve girerek ziynet eşyası, para ve çeşitli eşyalar çaldı. Hırsızların apartmana geldiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızların apartmana geldiği ve bir süre sonra ellerinde eşyalarla apartmandan çıktığı görülüyor. Ardından geldikleri araca binen hırsızlar olay yerinden uzaklaşıyor.

(Volkan Kayalar / İHA)