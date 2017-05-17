Ünlü iş adamının da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye FETÖ fezlekesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) adına faaliyette bulunan İsim Tescil İnternet Teknolojileri merkezinde örgüte finansal destek sağlamak amacıyla toplantı düzenledikleri iddia edilen 18'i tutuklu 32 şüpheli hakkında fezleke düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) adına faaliyette bulunan İsim Tescil İnternet Teknolojileri merkezinde örgüte finansal destek sağlamak amacıyla toplantı düzenledikleri iddia edilen 18'i tutuklu 32 şüpheli hakkında fezleke düzenlendi.

Fezlekede şüphelilerden iş adamı Abdullah Büyük'ün şirketinde "himmet" toplantıları yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY adına faaliyette bulunan İsim Tescil İnternet Teknolojileri merkezinde örgüte finansal destek sağlamak amacıyla toplantı düzenledikleri iddia edilen aralarında Abdullah Büyük ve imam eski eşi Gülşen Kaya'nın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından fezleke düzenlendi.



"2006-2007'DE MÜŞTERİ ARARKEN, 2010'DAN SONRA HIZLA BÜYÜDÜ"

Fetullahçı terör örgütünün, cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devlet otoritesini yıkmak veya ele geçirmek, devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü olduğu belirtilen fezlekede, şüpheli Abdullah Büyük'ün sahibi olduğu İsim Tescil firmasının 2006-2007 yıllarında, MSN messenger üzerinden müşteri desteği sağlarken, 2010 yılından itibaren dikkati çekici şekilde hızla büyümeye başladığı ve Türkiye'nin en büyük alan adı firması durumuna geldiğine dikkat çekildi.



"CEP TELEFONLARI HİMMET TOPLANTILARININ YAPILDIĞI SALONA ALINMADI"

Fezlekede, İsim Tescil İnternet Teknolojileri AŞ'ye 1 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen operasyonda, örgütün mütevelli heyetlerinden birisinin himmet toplantısı yaparken suçüstü yakalandığı anlatıldı. Abdullah Büyük'ün başkanlığında İsim Tescil şirketinde her hafta salı ve çarşamba günleri toplanan bu mütevelli heyetinin, örgüte finansal kaynak sağlamak için Zaman, Bugün ve Meydan gazete aboneliği, himmet parası, öğrenci bursları, kurban paraları adları altında toplanacak paraların organizasyonunu yaptığı belirtilen fezlekede, şüphelilerin toplantı öncesinde bütün cep telefonlarını toplantı salonunun dışına bıraktıkları kaydedildi. Şüphelilerin ifadelerinde toplantının ticari bir toplantı olduğunu iddia ettikleri aktarılan fezlekede, "Hiçbir ticari toplantıda cep telefonları dışarıda bırakılmayacağını esasında kendileri de bilmektedirler. Ancak üç maymunu oynamak bu örgütün üyelerine terörist başının talimatı olduğundan buna riayet etmek görev kabul edilmektedir" denildi.

Şüphelilerin silahlı terör örgütü olduğu sabit olan FETÖ/PDY isimli örgütün üyesi oldukları aktarılan fezlekede, şüphelilerin bu örgütün emir ve talimatlarıyla hareket ederek örgüte insan ve para kaynağı sağlamak maksadıyla şirketler kurdukları, bu şirketler aracılığıyla finans temin ettikleri, bu iş ve işlemler yapılırken gizli, sistematik ve organize hareket ettikleri, operasyon sırasında, ifadeler ve sorgu aşamasında da örgütsel tavırlar sergiledikleri aktarıldı.

