01.01.2017 01:59 Ünlü gece kulübüne uzun namlulu silahla saldırı

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın olayın ardından gece kulübünün içerisinde saklandığı iddia edildi. Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın olayın ardından gece kulübünün içerisinde saklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi. Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.

(Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe / İHA)

