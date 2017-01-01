01.01.2017 03:06 Ünlü Gece Kulübünde Yaralananlar Hastanelere Kaldırılmaya devam ediyor

Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada yapılan silahlı saldırı sonucu yaralananlar çevre hastanelere kaldırılıyor. Saldırı sonucunda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada yapılan silahlı saldırı sonucu yaralananlar çevre hastanelere kaldırılıyor. Saldırı sonucunda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.



Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada uzun namlulu bir silahla gece kulübüne gelen bir saldırganın ateş açması sonucu çok sayıda vatandaşın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırılıyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir 4 yaralı kaldırıldı.

