Ünlü gece kulübünde ilginç görünmez kamerada

İstanbul Kadıköy'deki ünlü bir gece kulübünde bir genç kızın yüzünde şişe patladı. İddiaya göre, genç kız patlayan şişe nedeniyle kör olurken yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul Kadıköy'deki ünlü bir gece kulübünde bir genç kızın yüzünde şişe patladı. İddiaya göre, genç kız patlayan şişe nedeniyle kör olurken yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, 14 Ocak'ta Kadıköy'deki ünlü bir gece kulübünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nagihan Örküş bir arkadaşıyla gece kulübüne eğlenmeye gitti. Daha sonra inanılmaz bir kaza meydana geldi. Genç kızın yüzünde şişe patladı. Patlayan şişeden saçılan camlar ise genç kızın sol gözüne geldi. Genç kızın sosyal medyada yaşananları anlatması ve sol gözünü kaybettiğini açıklaması ise tartışmalara neden oldu.



İLGİNÇ KAZA KAMERADA

Yaşanan ilginç kaza kameralara da yansıdı. Görüntülerde gece kulübünde çalışan barda görevli şahıs içecekleri genç kızın önüne bırakıyor. Bir anda şişe patlıyor ve genç kızın yüzüne geliyor.

