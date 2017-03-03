Ünlü çiftten tazminat davası

Ünlü oyuncu çift Tuba Büyüküstün Saylak ve eşi Onur Saylak, boşanacakları ve yasak aşk yönünde haklarında asılsız haberler yaptığını belirttikleri bir gazeteye 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ünlü oyuncu çift Tuba Büyüküstün Saylak ve eşi Onur Saylak, boşanacakları ve yasak aşk yönünde haklarında asılsız haberler yaptığını belirttikleri bir gazeteye 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak evliliğinde yeni bir gelişme yaşandı. 2011 yılında evlenen ve 5 yaşında ikiz kızları olan çift, bir gazetenin kötü niyetli olarak ardı ardına haklarında asılsız haberler yaptığını belirterek tazminat davası için avukatlarına vekaletname verdi. Avukatları aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir gazeteye 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açan çift, haklarında çıkan tüm haberlerin yalan, iftira ve saldırı niteliğinde olduğuna işaret etti.

Çiftin dilekçesinde, "Tuba Saylak, Onur Saylak'a ihanet etmemiştir. Boşanmak için vekalet vermemişlerdir. Mal paylaşımında bulunmamışlardır" dendi. Dilekçede, Tuba Büyüküstün Saylak'ın evlilik birliği içerisinde yasak aşk yaşadığı ve eşi Onur Saylak'ı birden fazla kişi ile aldattığı iddiaları ile evliliklerinin bittiği ve boşanacaklarına yönelik iftiraların saygınlıklarına zarar verdiği vurgulandı.

Haberlerde iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün Saylak'ın "yuva yıkan ve aldatan", Onur Saylak'ın ise "aldatılan eş" olarak gösterildiği dilekçede çiftin iş hayatlarının da olumsuz etkilendiği anlatıldı.



DUBAİLİ İŞ ADAMI, KUTLUAY VE TATLITUĞ

Dilekçede, "Arka arkaya yapılan haberlerde Tuba Büyüküstün Saylak'ın önce Dubaili bir iş adamı ile daha sonra boşanma aşamasında olan İbrahim Kutluay ile en sonda evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber olduğu yönünde yapılan haber asılsız, iftira ve hakaret ve saldırıdır" denildi.

Saylak çifti davalı gazeteden 50 bin TL manevi tazminat isteyerek, mahkemenin evlilik ve aile hayatlarına ilişkin haberlerin yazılmasının ve yayınlanmasının yasaklanmasını ve çıkan haberlerin kaldırılmasına karar vermesini talep etti.

(Başak Akbulut / İHA)