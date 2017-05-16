Ünlü baklavacıya tahliye

Seyidoğlu Baklavalarının sahiplerinden Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu'nun tahliyesine hükmetti.

Seyidoğlu Baklavalarının sahiplerinden Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu'nun tahliyesine hükmetti.

Gaziantepli Habeş Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu ve avukatı tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak sanık Serdar Seyitoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Duruşma Eylül ayına ertelendi.

(Başak Akbulut / İHA)