Ünlü baklavacıların FETÖ yargılanması başladı

Seyidoğlu Baklavalarının sahibi Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

Seyidoğlu Baklavalarının sahibi Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Mustafa Seyitoğlu ile avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okunarak, sanıklara haklarındaki suçlamalar hatırlatıldı. Duruşmada sanık Serdar Seyitoğlu'nun savunması alınıyor.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede ünlü baklavacılar Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu'nun, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istenmişti.

İddianamede Serdar Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve Dış Ticaret Genel Müdürü olduğu Mustafa Seyitoğlu'nun da şirket ortaklarından olduğu belirtiliyor. Serdar Seyitoğlu'nun terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında örgüt için iş adamlarından para topladığı, toplanan paraları örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle de örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından ödüllendirildiğini, Gülen'in de şüpheliye ödül olarak plaket, namaz takkesi, seccade ve tesbih gönderdiği ifade ediliyor.

(Başak Akbulut / İHA)