Ünlü aktör pistlerde boy gösterecek

Ünlü aktör Michael Fassbender, gerçek bir sürücü koltuğuna oturarak pistte boy gösterecek.

Ünlü aktör Michael Fassbender, gerçek bir sürücü koltuğuna oturarak pistte boy gösterecek.

'Steve Jobs', 'Yaratık: Covenant', '12 Yıllık Esaret', 'Suikastçının İtikadı: Assassin's Creed' gibi önemli filmlerde rol alan Aktör Michael Fassbender, gerçek bir sürücü koltuğuna oturarak, Ferrari Challenge'da yarışacak.

Çocukluğundan bu yana söz konusu markanın tutkunu olduğunu dile getiren ünlü Aktör Michael Fassbender, 2016 yılında, gelişmiş sürüş simülatörlerinde aldığı eğitimlerin ardından, gerçek bir otomobille piste çıkacak. 2017 Kuzey Amerika Yarışı'nda ilk turu başarıyla tamamlayan Fassbender konuyla ilgili "Hayranı olduğum bir marka. Markanın ekibi ile yapmış olduğum antrenmanlarda 488 Challenge ile yeteneklerimi geliştirme imkanı buldum. Özellikle efsane pilot Michael Schumacher, küçük yaşlardan itibaren beni çok etkilemişti. Bu yüzden yarışacak olmak, benim için rüyalarımın gerçekleşmesi anlamına geliyor" dedi.

