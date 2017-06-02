Üniversiteye FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında üniversite yöneticilerinin de bulunduğu 41 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında üniversite yöneticilerinin de bulunduğu 41 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesinden aralarında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Kurultay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu'nun da bulunduğu 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden Kurultay ve İstanbulluoğlu dahil 26 kişi, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

