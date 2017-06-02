Üniversiteye FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından, bu sabah düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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