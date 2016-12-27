27.12.2016 12:29 Üniversiteliler hem şehitliği temizledi, hem dua etti

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğrencileri anlamlı bir faaliyete imza attı. Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğrencileri anlamlı bir faaliyete imza attı.



İşletme Fakültesi öğrencileri, İnegöl Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Öğrenciler, şehitler için Kur'an-ı kerim okuyup dualar etti. Daha sonra şehitliği temizleyen öğrenciler, şehitlerin ruhlarını şad etti.



Öğrenci konseyi üyesi Ferhat Karataş, "Son zamanlarda yaşadığımız terör olaylarından dolayı yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Memleketimizin ve milletimizin bu zor zamanlarda birlik ve beraberliğe son derece ihtiyacı var. Biz Türk gençliği olarak birlik ve beraberliğe elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Ülkemize zarar vermek, birliğimize gölge düşürmek için uğraşan hiçbir kuvvet ve zihniyete kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Bu gençlik, vatan söz konusu olduğunda asla sessiz kalmayacaktır. Şırnak'ta, Hakkâri'de, Kayseri'de, İstanbul'da, Ankara'da ve vatanın her bir toprağında şehit olan da, mücadele eden de bizleriz. Bu vatan sahipsiz değildir" dedi.

