Üniversiteliler birbirine girdi: 6 yaralı, 17 gözaltı

Denizli'nin Çivril ilçesinde karşıt görüşlü üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan 17 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde karşıt görüşlü üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan 17 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulunda okuyan karşıt görüşlü öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 öğrenci yaralanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Destek amaçlı jandarma ekipleri de olay yerine gönderildi. Polis ekipleri, kavganın daha fazla büyümesini engelleyerek kalabalığı dağıttı. Yaralılar ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi Acil Servisini kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, 17 kişiyi gözaltına aldı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen öğrenciler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)