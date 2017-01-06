06.01.2017 11:07 Üniversiteli kızı kaçırmak isteyen zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızı zorla aracına bindirmek isteyen zanlı tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızı zorla aracına bindirmek isteyen zanlı tutuklandı.



Biga Ağaköy'de gece geç saatlerde okuldan yurda yürüyerek giden üniversite öğrencisi 18 yaşındaki bir kızı, K.K. (37) zorla aracına bindirmek istedi. Etraftaki diğer öğrencilerin olayı fark etmesiyle şüpheli aracına binerek kaçmak istedi. Aracın plakasını alan öğrenciler, durumu jandarmaya bildirdi. Plakadan yola çıkan jandarma ekipleri aracı ve sürücüsünü kısa sürede bularak gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

