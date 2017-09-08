08.09.2017 11:00 'Üniversiteli hamallar' kitap taşıyarak harçlık çıkartıyor

Adana'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılacak 6 milyon 224 bin 882 ders kitabı, tatili fırsat bilen üniversite öğrencileri için de gelir kaynağı oldu. Bir grup üniversite öğrencisi, okullara kamyonlarla getirilen ders kitaplarını günlük 60 lira yevmiyeyle depolara taşıyarak eğitim harçlıklarını çıkartmaya başladı. Adana'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılacak 6 milyon 224 bin 882 ders kitabı, tatili fırsat bilen üniversite öğrencileri için de gelir kaynağı oldu. Bir grup üniversite öğrencisi, okullara kamyonlarla getirilen ders kitaplarını günlük 60 lira yevmiyeyle depolara taşıyarak eğitim harçlıklarını çıkartmaya başladı.

Adana genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyacı olan 6 milyon 224 bin 882 ders kitabının ücretsiz dağıtımına başlandı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, üniversite öğrencileri içinse gelir kapısı oldu. Tatili fırsat bilen bir grup üniversite öğrencisi, okullara kamyonlarla getirilen ders kitaplarını günlük 60 lira yevmiyeyle depolara taşıyarak okul harçlıklarını çıkartmaya başladı.



"AİLE BÜTÇESİNE DE KATKI SAĞLIYOR"

Cumali İşgüzel isimli sağlık yüksek okulu öğrencisi, 9 arkadaşıyla beraber 3 haftadır okullara dağıtım yaptığını belirterek, günde bir kamyon kitap taşıdıklarını kaydetti. Kazandığı harçlığın kendisine büyük oranda yettiğini dile getiren İşgüzel, bu gelirin ailesine de katkı sağladığını dile getirdi.



"HALI SAHADA DAHA GÜÇLÜ OLUYORUZ"

Alican Hoplamaz isimli muhasebe bölümü öğrencisi ise sezonluk bir iş olan kitap dağıtımında günde 60 liradan toplamda 3-4 bin lira arası para kazandığını anlattı. Yaptıkları işin yorucu olduğunu ancak spor olarak düşündüklerini kaydeden genç, "Akşamları halı sahaya gidince fiziksel olarak daha güçlü hissediyoruz" dedi.

(Nuri Pir - Erdal Can İçelli /İHA)

