06.02.2017 15:29 Üniversiteli gençler öğrencilerin hayalini gerçekleştirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Ortaokulu öğrencilerinin renkli sınıf hayalini, üniversiteli bir grup öğrenci gerçekleştirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Ortaokulu öğrencilerinin renkli sınıf hayalini, üniversiteli bir grup öğrenci gerçekleştirdi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üstüntaş Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinin renkli sınıf hayalini, Siverekli üniversite öğrencilerin bir araya gelerek kurdukları Siverek Elden Ele Eğitim ve Kültür Platformu (SEKÜP) okul boyama projesi kapsamında gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde 12 kişilik ekiple köy okuluna giden gönüllüler, sınıfı temizledikten sonra proje kapsamında duvar, masa ve sandalyeleri boyadı. Duvarları öğrencilerin istedikleri boya ile boyayan gönüllüler daha sonra duvarlara çeşitli resimler çizdi.

Gönüllü öğrenciler adına açıklama yapan Berat Ahmer, öğrencilerin hayalini gerçekleştirmekten memnun olduklarını söyledi.

Sınıfı boyanan Semra Çakar çalışmadan dolayı gönüllülere teşekkür etti.

(Cuma Sarı/İHA)

