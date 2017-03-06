Üniversiteli Burcu son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'da yolda yürürken hızla gelen otomobilin çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Burcu Duran, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da yolda yürürken hızla gelen otomobilin çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Burcu Duran, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da Uğur K. idaresindeki 74 AL 809 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yayaların yürüdüğü kaldırıma çıktı. Hızla gelen otomobilin altında kalan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gölbucağı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada yapılan duaların ardından cenaze namazı için Gölbucağı Mahallesi Camii'ne getirildi.

Talihsiz kızın babası Nurettin Duran cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Annesi Şermin Duran ise güçlükle ayakta durabildi. Genç kızın ablası Duygu Duran ise "Gitme kardeşim" diye feryat etti. Burcu Duran'ın tabutunun üzerine gelinlik duvağı konuldu.

Cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, siyasi parti temsilcileri, akrabaları ve Kırıkkale Üniversitesi'nde birlikte öğrenim gördüğü okul arkadaşları katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla genç kızın cenazesi Gölbucağı Mahallesi aile kabristanına defnedildi.

(Akif Yaman /İHA)