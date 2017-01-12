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Üniversitelerden teröre karşı ortak bildiri
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Üniversitelerden teröre karşı ortak bildiri

Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörleri teröre karşı ortak basın açıklaması yaparak birlik beraberlik mesajı verdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörleri teröre karşı ortak basın açıklaması yaparak birlik beraberlik mesajı verdi.
Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen basın açıklamasında rektörler adına açıklama yapan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, karanlık odaklar tarafından gerçekleştirilen saldırıların aynı merkezden yönetildiğini söyledi. Rektör Vatan Karakaya, "Ülkemizin ve milletimizin varlığına ve bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir süreçten geçmekteyiz. Karanlık odaklar tarafından gerçekleştirilen bu saldırıların aynı merkezden yönetildiğinin farkındayız. Yeniden diriliş ruhuyla yeşeren umutlarımızı söndürmeyi amaçlayan bu saldırıların aziz milletimizde yılgınlığa yol açması hedeflenmektedir" dedi.
Kritik dönemlerden geçen Türkiye'nin alnının akıyla her süreçten çıktığını anlatan Rektör Karakaya, "Ancak belli ki bu mihraklar nice kritik dönemeçlerden alnının akıyla çıkmış olan necip milletimizin ferasetini ve zorluklar karşısında gösterdiği destansı mücadeleyi hesaba katmamışlardır. Asırlar boyu bu topraklar üzerinde mücadele ruhuyla var olmuş aziz milletimizin bekasına sahip çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. En son destansı mücadelesini 15 Temmuzda büyük bir cesaretle ortaya koyan milletimizin bu saldırıları da göğüsleyeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.
Ulusal Birlik ve beraberliğin hedeflendiğini açıklayan Karakaya, şu şekilde konuştu:
"FETÖ, PKK ya da DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarla ulusal birlik ve beraberliğimizi bozacaklarını zannedenler, büyüyen bir dalga halinde istiklâlini korumak için bu milletin nasıl mücadele verdiğini göreceklerdir. İnanç ve özgürlüğünden daha kıymetli bir değer tanımayan bu millet, atalarının kanıyla yoğrulmuş ve bedeli ödenmiş bu toprakları savunmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bir insanın ölümünü âlemin ölümüyle eş gören bizler masum insanların hunharca öldürülmesini kınıyor, insanlık suçu olan terörü lanetliyoruz. Artık dayanılmaz boyutlara ulaşan bu küresel tezgâhlar karşısında öfkemiz her geçen gün artmaktadır.
Asırlar boyu mazlumların umudu olmuş aziz Türk milletinin, yeniden insanlık onurunun umudu olmasına hiçbir emperyalist güç engel olamayacaktır. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel birikim ve taşıdığı büyük sorumluluk bizleri bu yolda daha güçlü olmaya zorlamaktadır. İnanıyoruz ki milyonlarca mazluma yüreğini açmış olan milletimiz, bomba patlamaları ve masumların çığlıkları arasında kaybolan insanlığın yeniden yeşermesine önderlik edecektir.Bugün her günden daha fazla birlik olmaya ihtiyacımız var. Üzerimize salınan kara bulutların dağılması, önümüze konulan engellerin aşılması bizim azmimize ve kararlılığımıza bağlıdır. Bu uğurda millet olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımızı, hiçbir zorluktan yılmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz.
Milletimizin şahsında Cumhurbaşkanının temsil ettiği onurlu mücadeleyi sahipleniyor, erdemli duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş bir üniversite olarak ülkemizin içine çekilmek istenen karanlığı görüyor ve bu oyuna gelmemek için var gücümüzle çalışacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz."
Ortak yapılan basın açıklaması Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, Aksaray Üniversitesi Senatosu, Bozok Üniversitesi Senatosu, Erciyes Üniversitesi Senatosu, Kırıkkale Üniversitesi Senatosu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu tarafından imzalandı.
(Enderhan Öz/İHA)
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