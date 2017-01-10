10.01.2017 22:50 Üniversitelerden birlik beraberlik toplantısı

Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde 'terör saldırılarını kınamak ve birlik beraberliğe destek vermek' amacıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek. Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde 'terör saldırılarını kınamak ve birlik beraberliğe destek vermek' amacıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlerinin katılımıyla 'terör saldırılarını kınamak ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek' amacıyla basın toplantısı gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantı, 12 Ocak Perşembe günü saat 13.30'da, Kırşehir'deki Merkez Yerleşkesi, Yunus Emre Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek.



