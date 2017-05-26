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Üniversiteden başhekim cinayetiyle ilgili açıklama
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Üniversiteden başhekim cinayetiyle ilgili açıklama

Önceki gün makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen ile ilgili rektörlük tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren zanlının hastaneden günü haziranda gelecek olan 5 bin 750 TL alacağı olduğu belirtildi.

Önceki gün makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen ile ilgili rektörlük tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren zanlının hastaneden günü haziranda gelecek olan 5 bin 750 TL alacağı olduğu belirtildi.
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, uğradığı menfur saldırı sonucunda kurtarılamayarak olay günü saat 17.30'da hayatını kaybetmiştir. Kamuoyu henüz saldırının şokunu üzerinden atmamışken, üç gündür bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, cinayet olayı ve arka planı ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

SALDIRGANIN HASTANEDEN ALACAĞI SADECE 5 BİN 750 TL'YMİŞ
Fırat Üniversitesi Hastanesini her gün 15-20 bin kişinin ziyaret ettiğini ve şehrin büyük tesislerinden birisi olduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında, "Doğal olarak bu kadar büyük bir nüfusa hizmet etmek için çok büyük harcamalar yapılmaktadır. Hastanemizin her türlü ihtiyacı, başta şehrimizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, çeşitli şirketlerden, devletimizin belirlediği kanun yönetmelik ve kurallar çerçevesinde tedarik edilmektedir. Meydana gelen menfur olayın faili olan Sercan G.'nin sahibi olduğu firmanın hastanemiz ile olan ilişkisi yukarıdaki kurallar çerçevesinde olan ticari ilişkidir. Kaldı ki hastanemiz uzun bir süredir ilgili firmadan alım yapmamış ve ödemelerinin de hepsi zamanında gerçekleştirmiştir. Hastanemiz 2017 yılı içinde firmanın hizmetlerine karşılık olarak 137 bin TL firmaya ödeme yapmış, firmanın icralık olması üzerine, 147 bin TL olan alacağı, adlarına icra dairesine yatırmıştır. Firmanın hastanemizden alacaklı olduğu sadece 5 bin 750 TL'dir. Haziran vadeli bu borç, günü gelince firma adına yine icra dairesine yatırılacaktır. Görüldüğü üzere firmanın hastanemiz ile ilgili ticareti oldukça düşük düzeydedir. Fail, saat 11.15 sularında randevu alarak merhum başhekimimiz ile hastanemizin ihtiyaçları ile ilişkili görüşme talebinde bulunmuştur. Görüşme sırasında önce sözlü ve ardından silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Görüşmede tam olarak nelerin yaşandığı bilinmemektedir. Adli soruşturma ise devam etmektedir. Hal böyle iken maktul hocamız ve katili ile ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada, aslı olmayan, kerameti kendinden menkul ve hastalıklı akılların ortaya koyduğu masalsı senaryolar yazılıp çizilmeye başlanmıştır. Kamuoyu şunu bilmelidir ki, maktul hocamız ile faili arasında kişisel herhangi bir alacak verecek ilişkisi ya da merhum hocamızın, failin firması ile kişisel ticari bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hatta iş dışında özel bir hukukları da yoktur. Binaenaleyh ısrarla yapılmaya çalışılan ve merhum hocamız ile failini, ticari ortak, çıkar ilişkisi içinde gösteren, absürt haberlerin tamamı asılsız, mesnetsiz, çirkin ve neye hizmet etiği anlaşılamayacak bilgilerdir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın sonunda ise hayatını kaybeden Başhekim Belirgen'in çizgisinde, insanlığa hizmet etmeye devam edileceği aktarıldı.

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