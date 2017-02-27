Üniversitede tehlikeli gerginlik: 60 gözaltı

Kocaeli Üniversitesi Umutepe Kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 60 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Üniversitesi Umutepe Kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 60 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Edinilen bilgi ve iddialara göre Hocalı katliamını protesto etmek amacı ile Umuttepe Kampüsünde bildiri dağıtan bir grup öğrenciler ile karşıt görüşlü, diğer bir öğrenci grubu iletişim fakültesinin kantininde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma ile iki grubun birbirine laf atmasının ardından iki grup arasında kavga çıktı. Özel güvenliğin araya girmesi ile grubu ayırmaya yetmeyince çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti.

Çıkan kavgada 60 kişi gözaltına alındı.

(Mehmet Oğuzhan Altun / İHA)