16.01.2017 11:46 Üniversite öğrencisinin senaryo defteri otobüste çalındı

İstanbul'da özel halk otobüsünde bir üniversite öğrencisinin senaryosunu yazdığı defteri çalındı. Otobüste senaryo hırsızlığı, kameralara saniye saniye yansıdı. İstanbul'da özel halk otobüsünde bir üniversite öğrencisinin senaryosunu yazdığı defteri çalındı. Otobüste senaryo hırsızlığı, kameralara saniye saniye yansıdı.

İlginç hırsızlık 25 Aralık Pazar akşamı Mecidiyeköy'den Gaziosmanpaşa'ya giden 55 sefer numaralı özel halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da özel bir üniversitede mimarlık eğitimi alan Ömer Emre Karaaslan (20) isimli genç, Gaziosmanpaşa'ya gitmek için bindiği otobüste, yaklaşık bir buçuk senedir emek vererek yazdığı senaryonun bulunduğu defteri yolcuların eşyaları için ayrılan bölüme koydu ve otobüsün arka tarafına geçip oturdu. Sık sık defterini kontrol eden Karaaslan'ın defteri, son kez kontrol ettikten saniyeler sonra otobüste bulunan orta yaşlı bir vatandaş tarafından çalındı. Üniversiteli gencin defterinin yerinde olmadığını fark ettiği andaki paniği ise hırsızlık zanlısı vatandaşın gözlerinin önünde yaşandı. Otobüste bunlar yaşanırken güvenlik kameraları da kayıttaydı.



"DEFTERİMİ EMNİYET'E TESLİM ETSİN, ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Yaşadığı dramı İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlatan üniversiteli genç, defterinin kendisine mutlaka ulaştırılmasını isteyerek, "55 numaralı halk otobüsüyle Gaziosmanpaşa'ya giderken yolcu bagajlarının olduğu bölüme defterimi bıraktım. O gün çok yorgundum, o yüzden bırakmak durumunda kaldım. Yaklaşık 45-50 yaşlarında bir amcamızın, sonradan incelediğimiz kamera kayıtlarında defteri çaldığı görülüyor. İnsandır nihayetinde, hatasız kul olmaz. Yani en azından defterimi Emniyet'e teslim etsin, ben şikayetçi olmayacağım. Gören, bilen, duyan varsa bir şekilde ulaşsınlar, lütfen. Herkesin değer verdiği şeyler, toplu iğne dahi olsa vardır illa ki. Benim için çok önemli bir defter ve ben burada mağdurum" dedi.



DEFTERİN İÇERİSİNDE BİR BUÇUK YILDIR YAZDIĞI SENARYO VARDI

Defterin kendisi için çok önemli olduğuna ve içerisinde yılların emeğinin yer aldığına vurgu yapan Karaaslan, "Defterde senaryolarım vardı benim. Yıllardır emek verdiğim bir defter. Defter benim 3'ncü seri olarak adlandırdığım bir kitabımdı. Bir buçuk senedir yazıyordum. Günümüzün 'Yüzüklerin Efendisi' olarak düşünebilirsiniz. Basit olarak düşünülebilir, ama benim için önemli bir şey. Ben yapımcıyla bile anlaştım, yapımcı da inceledi defterlerimi. Bir hırsızlık olayı var. Herkesin başına gelebilir. Lütfen, duyarlı olalım" diye konuştu.



"DEFTERİ GÖREMEYİNCE AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDIM"

Üniversiteli genç, defterinin yerinde olmadığını görünce yaşadığı paniği ise, "Tabiri caizse, çocuğun gibi gördüğün deftere bakıyorsun, kontrol ediyorsun orada. O kadar yorgunum, ama deftere sık sık bakıyorum. Defteri göremeyince avazının çıktığı kadar bağırıyorsun. 'Kim çaldı defterimi?' diye dolanıyorsun. İnsanların tepkilerine gelince, bir tane teyze vardı, o çok dikkatimi çekti. Yani 'Senin için canımı veririm' der gibi bakıyordu" şeklinde konuştu.



"AMCA, ALLAH SENİN İYİLİĞİNİ VERSİN"

Hırsızlık zanlısı vatandaş hakkında da konuşan Karaaslan, "Kimse kimseyi kandırmasın, açıkça bir hırsızlık olayı. Adam benim gözlerimin içine bakıyor, alıyor. O adam ben yerde defterimi ararken poşetine sıkı sıkı sarılıyordu, ama emin olmadığın için bir şey yapamıyorsun" dedi.

Son olarak, defterini çalan amcaya ve onu tanıyanlara seslenen genç, "Amca, Allah senin iyiliğini versin. Lütfen, gören, bilen, duyan varsa bunu Emniyet'e teslim etsin. Şikayetçi olmayacağım. Lütfen diyorum, bana ulaştırın onu" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin Coşkun - Murat Horoz /İHA)

