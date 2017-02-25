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Üniversite öğrencisi kömür taşıyarak okuyor
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Üniversite öğrencisi kömür taşıyarak okuyor

Ağrı'da üniversite öğrencisi Mehmet Emin Tekben, maddi durumları iyi olmadığından dolayı boş zamanlarda okul harçlığını çıkarmak için kömür taşıyor.

Ağrı'da üniversite öğrencisi Mehmet Emin Tekben, maddi durumları iyi olmadığından dolayı boş zamanlarda okul harçlığını çıkarmak için kömür taşıyor.
Hamur ilçesinin Karakazan köyünde ikamet eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Tekben, 29 Ekim Caddesinde tırlardan kömür indirip evlere taşıyarak okul harçlığını çıkarıyor. Ailesinin durumunun iyi olmadığını belirten Tekben, "İmkânlarım kısıtlı olduğu için çalışıyorum. Boş zamanlarımda gelip burada kömür taşıyorum" dedi.

"HEM OKUYORUM HEM ÇALIŞIYORUM"
10 kardeş olduklarını kaydeden Tekben, "10 kardeşiz, babam elinden geldiğince hepimizi okutmaya çalışıyor. Ek bir gelirimiz yok. Babam 56 yaşında ve bu yaşına rağmen taş duvarda çalışıyor. Aynı zamanda ben, taş duvar ustasıyım. Yaz tatillerinde genellikle Karadeniz bölgesinde çalışıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma ve hafta sonları boş zamanım olduğu için çalışıyorum. Bu da benim için ek bir gelir oluyor. Daha iyi okumama neden oluyor. Allah'ın izniyle babamın emeklerini boşa çıkarmayıp okuluma devam ediyorum. Bu yönden de babam benimle gurur duyuyor. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Sadece ben çalışmıyorum, diğer kardeşlerim de benim gibi çalışarak okuyorlar. Lisede okuyan kardeşim var. Muş Alpaslan Üniversitesi İslami Bilimler Bölümünde okuyan kardeşim de hem okuyor hem çalışıyor. Manisa'da okuyan kardeşim de boş zamanlarında çalışarak okuyor" ifadelerini kullandı.
Ağrı'da havaların çok soğuk olduğunu ve çok zor şartlarda çalıştığını ifade eden Tekben, "Havalar soğuk. Bazen hava sıcaklığının eksi 20, 30 derecelerde olduğu zamanlarda çalışıyoruz. Buna da mecburuz, imkânlar böyle, ne yapalım" şeklinde konuştu.
(Ahmet Genç / İHA)

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