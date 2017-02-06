06.02.2017 14:55 Üniversite öğrencilerine 'hoşgeldiniz' ikramı

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminin ilk ders gününde Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarafından öğrencilere sıcak çorba ikram edildi. Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminin ilk ders gününde Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarafından öğrencilere sıcak çorba ikram edildi.

Yeni dönemin ilk gününde üniversiteye gelen öğrenciler, kampüs girişinde sıcak çorba ile karşılandı. Rektör Prof. Dr. Refik Polat, derse gelen öğrencilere kendi eliyle sıcak çorba ikram etti. "Sıcak Karşılama" adı verilen etkinliğe Rektör Polat'ın yanı sıra, bazı dekanlar, akademik ve idari personel ile basın mensupları da katıldı.

Etkinlikle ilgili olarak açıklamada bulunan Polat, üniversite olarak ikinci dönemin başlangıcında öğrencilere sıcak bir karşılama yapmak istediklerini söyledi. Rektör Polat, yeni döneme iyi bir şekilde başlamak istediklerini belirterek, öğrencilerine başarı dileklerinde bulundu. Polat, "Öğrencilerin sosyal imkanlarını genişletmek gerekiyor. Bunun için üniversite olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Öğrencilerimize bu mesajı vermiş olduk. Öğrencilere yönelik bu tür ikramları devam ettirmek için çalışma yapacağız" dedi.

Öğrenciler de yaptıkları açıklamada karşılamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, üniversite yönetimine teşekkür etti.

(Yasin Erdem / İHA)

