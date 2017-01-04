04.01.2017 18:40 Üniversite öğrencilerinden hasta çocuklara moral ziyareti

Kırıkkale Üniversitesi Damla Topluluğu, Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Polikliniğinde moral etkinliği düzenledi. Kırıkkale Üniversitesi Damla Topluluğu, Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Polikliniğinde moral etkinliği düzenledi.



Damla Topluluğu yerli ve yabancı 23 kişiden oluşan öğrenci grubu ile hasta çocukları ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığının Damla Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri balon, şapka ve yüz boyası ile Çocuk Polikliniğinde yatan çocuklara moral verdiler.



Gruplar halinde odaları tek tek gezen öğrenciler bütün çocuklar ile ilgilenip hasta yakınları ile sohbet etti. Hastane yönetimi ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.



Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Mustafa Boyabatlı da bu gibi etkinliklere ve projelere her zaman destek olacaklarını belirtti.

